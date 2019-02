Grillini contro grillini: nel X municipio mancano le risposte, M5s di Ostia occupa l'aula contro M5s capitolino

C'è un corto circuito tra le amministrazioni municipali e gli uffici comunali. L'ultimo caso, forse il più eclatante, arriva da Ostia dove il Movimento 5 Stelle locale, che amministra, ha occupato l'aula consigliare in segno di protesta contro il Simu, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, di Roma Capitale che, seppur invitato a mandare i suoi rappresentanti ad Ostia, ha disertato la Commissione Lavori Pubblici che aveva come tema le condizioni, anche strutturali, del viadotto Tabacchi (il cavalcavia principale di Ostia ndr) e il ponte di Acilia.

Il 5 Stelle locale non ha un filo diretto con gli uffici romani? Probabilmente. I grillini municipali, che governano, protestano contro l'amministrazione comunale? Sì. E c'è di più. A consigliare ai pentastellati la forma di protesta è stato il Partito Democratico, come ricostruito da RomaToday. Nel magico micro mondo di Ostia succede anche questo dove Movimento 5 Stelle e Opposizioni del X Municipio si uniscono, in difesa dei cittadini, puntando il dito contro l'ufficio che si occupa della manutenzione delle strade di Roma.

Ed ecco che sui social impazzano le foto. In una immagine Pierfranceco Marchesi (Fratelli d'Italia), Athos De Luca (Partito Democratico), Mariacristina Masi (Forza Italia) e Andrea Bozzi (consigliere civico autonomista). In un'altra il gruppo del Movimento 5 Stelle. Poi una foto con maggioranza e opposizione insieme. Non c'è nulla di male, sia chiaro, soprattutto se l'intento è quello di attirare l'attenzione comunale sulle problematiche locali.

Una mancanza di comunicazione, tra politica e uffici, che ricorda il caso nel III Municipio con lo scontro tra il M5S e il Pd su una trasparenza negata. "Il Simu per l'ennesima volta, pur essendo stato invitato e avendo dato rassicurazioni alla partecipazione, non ha inviato nessun delegato. Pertanto, questa maggioranza occupando di fatto la commissione, ha ritenuto di dare un segnale forte e concreto al Campidoglio e al Segretariato Generale, che già in passato, con una nota, invitava i dirigenti dei Dipartimenti a presenziare alle Commissioni Permanenti, nota, che a quanto pare non è stata recepita dai dipartimenti. Non possiamo far passare in secondo piano la sicurezza dei cittadini in relazione alla situazione della stabilità dei Viadotti, perché qualche dirigente non ottempera alle disposizioni del Segretariato. Ovviamente le opposizioni hanno aderito alla protesta, in quanto la sicurezza e la tranquillità dei cittadini non ha colore politico", tuonano in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle del X municipio Antonio Di Giovanni e il presidente della Commissione Lavori Pubblici Raffaele Presta.

"Vogliamo risposte chiare sulla sicurezza e non è tollerabile perdere altro tempo. Vorremmo serie rassicurazioni anche riguardo al viadotto Tabacchi su cui chiediamo chiarimenti da tempo. Anche la maggioranza ha fermato i lavori e occupato l'Aula in segno di protesta, un colpo di reni, ma un segno evidente della difficoltà che hanno ad amministrare, dimostrata già da tempo", sottolinea Masi di Forza Italia.

"Il Campidoglio è sempre più lontano dal suo litorale - dichiara Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche 'Ora' e 'Un Sogno Comune' - e finalmente inizia a capirlo anche la maggioranza a Cinquestelle, fino ad oggi sempre prostata a Roma. Facciamo inutili Commissioni senza la presenza dei referenti romani che hanno le competenze e cosa dovremmo dire ai cittadini? Ad agosto 2018 il segretario comunale inviò una lettera a tutti i Municipi e a tutti i dipartimenti, che portai alla luce in Consiglio Municipale, in cui ricordava loro che la presenza nelle Commissioni fa parte del loro lavoro, ma evidentemente la missiva non ha sortito nulla, quindi bisogna che i Municipi si facciamo sentire e dicano basta a questa umiliante assenza che si ripete, con danno per tutti i cittadini".

"Dispiace solo - conclude Bozzi - che la Presidente Di Pillo non sia la prima a protestare, visto che avrebbe una voce più forte anche dei suoi consiglieri. Ma forse in cuor suo è la prima ad aver capito che Ostia e il Municipio X dovrebbero essere un Comune Autonomo, così avremmo I veri poteri per governare un territorio tanto grande e importante, quanto distante dal Campidoglio".