Genova: lutto nazionale, bandiere a mezz'asta nel X Municipio e sospesi gli eventi

Oggi, sabato 18 agosto è stata proclamata la giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Tutto il X municipio di Roma Capitale si stringe intorno al dolore dei familiari delle vittime di questa immane ed inaccettabile tragedia.



"Oggi sarà un giorno di silenzio e di riflessione, lontano da strumentalizzazioni e polemiche, oggi il nostro pensiero e quello di tutta la comunità del X, va alla sofferenza dei parenti di coloro che hanno perso la vita ingiustamente e nel contempo a quelle famiglie al momento in condizioni precarie, allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni, a ridosso del ponte". Così in una nota l'ufficio di Presidenza del X municipio di Roma Capitale.



"Ci è doveroso precisare infine, che con una nota, questa presidenza, ha provveduto a sospendere tutte le attività ludico ricreative in programma nella data odierna, con la sola eccezione delle letture di poesie al Parco Pasolini, dove verrà osservato un minuto di silenzio", conclude la nota.