Ostia, il lungomare cambia look per l'estate: 4 chilometri saranno ciclo pedonalizzati

Il Lungomare di Ostia, almeno per 4 chilometri, sarà ciclopedonale. Lo ha annunciato la sindaca Virgina Raggi durane la presentazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020.

"Abbiamo deciso di pedonalizzare un tratto lungomare di Ostia per accogliere tutti coloro che non andranno in spiaggia e che potranno passeggiare, usare la bicicletta o fermarsi sulle panchine dotate di strutture ombreggianti", ha detto.

La zona in questione sarà dallo sbocco della via Cristoforo Colombo, all'altezza della Rotonda, fino a Lungomare Paolo Toscanelli, 131, all'altezza dell'incrocio con via Giuliano da San Gallo.

Una corsia, di quei 4 chilometri di strada, sarà ciclopedonale mentre l'altra corsia sarà lasciata libera al traffico veicolare.

All'interno dell'area ci sarà una pista ciclabile che, di fatto, consentirà di spostarsi in bicicletta dal Porto Turistico di Roma a via Cristoforo Colombo.

La pedonalizzazione ha imposto una modifica alla viabilità e una variazione delle linee bus Atac che sono state riorganizzate per consentire il raggiungimento del litorale.

Sono state inoltre individuate due grandi aree di parcheggio - sul lato destro e sul lato sinistro del tratto finale di via Cristoforo Colombo e il parcheggio in passato utilizzato dall'Esercito, da un anno tornato nella disponibilità del X Municipio - che consentiranno ai visitatori di parcheggiare la propria auto e spostarsi lungo il litorale prendendo la bicicletta o il monopattino elettrico in modalità sharing.

Una ipotesi che la mini sindaca del X Municipio Giuliana Di Pillo aveva già spiegato a RomaToday. Come hanno sottolineato già i sindacalisti dei vigili, nel X Municipio però gli agenti sono pochi. Una problematica che dovrà essere risolta presto.