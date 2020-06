Ostia, il lungomare sarà ciclo pedonale da luglio: le opposizioni attaccano la visione a 5 Stelle

Sarà una estate di novità ad Ostia. Non solo la web app Seapass e le paline in spiaggia, perché come già annunciato dalla sindaca Virginia Raggi, il lungomare sarà ciclo pedonale per 4 chilometri abbondanti. La modifica della viabilità scatterà il prossimo 1 luglio nel tratto interessato del lungomare tra l'incrocio con via Giuliano da Sangallo e piazzale Cristoforo Colombo.

Una misura fortemente voluta dal Campidoglio e dall'amministrazione del X Municipio, entrambi a guida 5 Stelle. Una scelta che, però, al momento lascia perplesse le opposizioni, spacca gli imprenditori di quel quadrante di quartiere e fa arrabbiare la Polizia Locale con il X Gruppo Mare che sarà chiamato ad un lavoro extra.

Restano poi i dubbi che riguardano le deviazioni delle linee Atac, i parcheggi e la trasformazione dell'altra carreggiata del lungomare (non quella lato mare) che dovrebbe diventare a doppio senso di marcia. Il tutto con una viabilità alternativa ancora da studiare.

Flavio Vocaturo del Partito Democratico è critico: "I parcheggi non sono sufficienti e la circolazione il fine settimana sarà in tilt. Il Municipio non ha ancora convocato la conferenza dei servizi e il Campidoglio non si è espresso. In più la raccolta dei rifiuti del lungomare sarà bloccata definitivamente per orari e spazi".

Per Davide Bordoni, della Lega, la pedonalizzazione è "una scelta calata dall'alto. Accompagnare poi l'iniziativa con la realizzazione di una pista ciclabile dà la cifra un’operazione raffazzonata non supportata da alcuna mobilità alternativa e rilevante. L'unico effetto di ostacolare la circolazione sarà quello di dirigere il traffico verso altre località lontano da Ostia".

Il Consigliere di FDI in X Municipio Mariacristina Masi ha chiesto un commissione sulla pedonalizzazione del Lungomare: "Consideriamo assolutamente insoddisfacente la risposta della Presidente al Question Time che abbiamo presentato in Municipio sulla pedonalizzazione del Lungomare prevista per il primo luglio. Per questo abbiamo protocollato una richiesta di Commissione Lavori Pubblici al fine di conoscere il progetto nel dettaglio, esaminare carte e pareri e infine apprendere quale sia il piano di viabilità alternativo e quello dei parcheggi. Chiediamo la presenza della Polizia Locale per valutare se, a livello di sicurezza stradale, si sia agito secondo le regole e i cittadini non siano esposti a pericoli da decisioni improvvisate. Riteniamo tale richiesta urgentissima e ci auguriamo che sia calendarizzata al più presto".