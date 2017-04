Linee mare, dalla Roma Lido alla spiaggia: la 07 anticipa l'estate

Temperature gradevoli e belle giornate inaugurano la stagione estiva del litorale romano e anche il piano del trasporto pubblico si adegua ai primi esodi dalla città verso le spiagge anticipando il proprio esordio.

In attesa del Primo Maggio, data in cui scatterà il potenziamento delle Linee Mare che riguarderà i collegamenti 07, 062 e la nuova linea 068, in questo fine settimana è tornata in servizio la linea bus 07 che collega la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Campo Ascolano/Torvaianica, percorrendo la via Litoranea.

I bus saranno in strada, oltre che domenica 23, anche nei giorni 24, 25, 29 e 30 aprile. Prima e ultima corsa dalla stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido saranno alle 8 e alle 19.30; prima e ultima corsa dal capolinea di Campo Ascolano stabilite per le ore 8.20 e 19.58.