Ostia a 30 km/h: troppe buche, il X Municipio non ha fondi. Limite di velocità su 88 strade

Troppe buche e radici, il X Municipio non ha fondi per effettuare la manutenzione stradale e così la Polizia Locale è costretta ad imporre il limite di velocità scende da 50 km/h a 30 km/h su 88 strade ad Ostia, Casal Palocco ed Infernetto. La motivazione è tutta nella determina.

Visti i "dossi, gli avvallamenti e le buche su molte strade e marciapiedi, nonché l’esistenza di dissesti procurati dagli apparati radicali degli alberi da cui potrebbe derivare pericolo e grave rischio per l'incolumità di automobilisti, motociclisti e ciclisti" la Direzione Tecnica del X Municipio ha chiesto, "non potendo provvedere alla rapida messa in sicurezza di tutte le strade in manutenzione, l'istituzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h".

In poche parole: mancano i soldi, quindi si deve andare piano. Il tutto per "la salvaguardia della pubblica incolumità". Una decisione che arriva dopo l'incidente avvenuto ad Ostia in cui è morta Elena Aubry, la 26enne motociclista di Monteverde. Tante le strade dal lungomare fino alla via Litoranea, possando per via dei Romagnoli e viale dei Promontori senza dimenticare via Ermanno Wolf Ferrari e via di Casalpalocco.

Immediati i commenti dei politici locali. Andrea Bozzi delle liste civiche ‘Ora’ e ‘Sogno Comune’ attacca l’amministrazione grillina: "Siccome non riescono ad avere soldi dal Campidoglio per strade, verde e spiagge, allora limitano i diritti e la qualità della vita dei cittadini".

Dura anche Monica Picca di Fratelli d’Italia: "Dai grillini soluzione pilatesca, anziché rifare strade e riqualificare patrimonio viario mettono limite velocità. Di Pillo non governa ma fa passacarte".

Tutte le strade a 30 km/h nel X Municipio