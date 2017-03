Ostia, Lido di Roma Basket è fra le migliori otto formazioni d'Europa (video)

Continua a stupire e sorprendere la Lido di Roma Basket, società di Ostia che lavora con grande dedizione su talenti del territorio lidense con il supporto di una foresteria che ospita ragazzi provenienti da tutta l’Italia e l’Europa. Il 26 giugno 2016 avevano ottenuto lo storico risultato in categoria Under 16: quarti in Italia: mai alcuna squadra del litorale aveva raggiunto un traguardo così ambizioso nella massima competizione giovanile.

Tale risultato ha concesso alla Lido di Roma l’accesso alla competizione europea, la Eybl, una lega che comprende le migliori formazioni europee giovanili. Il primo stage si è svolto a settembre 2016 a Lodz, in Polonia. Il secondo a gennaio 2017 a Szeged, in Ungheria. Grazie al record di 7 vittorie ed una sola sconfitta, i ragazzi nati nel 2000 hanno raggiunto i play-off di Székesfehérvár, in Ungheria. Senza pressione, giocando alla pari con tutti, ma soprattutto mettendoci cuore ed impegno, Ostia ha la sua pretendente al titolo europeo grazie alla tenacia di questi giovani e valorosi talenti che hanno espresso tutto il loro potenziale. Evidentemente il lavoro in palestra di questa società porta i suoi frutti ed avremo la possibilità di tifare per loro alle superfinal di fine Aprile.

Di fatti, si svolgeranno a Riga, in Lettonia, dal 27 al 30 aprile, le finali per laurearsi campioni d’Europa. Il presidente Matteo Picardi ha commentato: "La gioia vissuta in questi giorni ripaga mesi e anni di lavoro. Tuttavia non vogliamo fermarci qui. La stagione è ancora lunga, siamo in corsa per vari traguardi e non abbiamo davanti a noi solo le finali europee. L’impresa sarà ardua, ma non lasceremo nulla intentato perchè vincere è un abitudine che nasce dalle ore spese in palestra. Non smetteremo quindi di percorrere il nostro cammino, anzi, avremo altre motivazioni per aumentare i carichi.

Non dimentichiamoci che dietro a questi successi ci sono dirigenti, genitori e ragazzi che hanno deciso di vivere insieme un sogno senza porsi limiti. Quindi non farò alcun ringraziamento, siamo solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. A Riga porteremo anche il nostro minibasket, sarà per noi una novità assoluta: permettere a piccolissime e piccolissimi cestisti di vivere una rassegna così importante è un’esperienza che solo da noi è possibile concretizzare. Ost Friendly Food, Eye Sport e Studio Piramide Srls: continuiamo insieme a rendere concreta questa realtà. E sarà benvenuta qualunque altra forza in grado di condividere con noi passione ed entusiasmo. Le porte sono aperte, basta solo volerlo". Appuntamento quindi al prossimo 27 Aprile, a Riga.

I tabellini dei Play-Off: Lido di Roma Basket - Alba Fehervar (Ungheria) 77-67 Parziali: 20-14, 23-11, 20-17, 14-25

Lido di Roma Basket: Fauzia 4, Migliorelli 9, Lauria 2, Alessandrini 8, Pasquali, Cioffi, Yusuf 14, Incitti 4, Rocchi 7, Beckom 11, Cianci 14, Baccanari 4 All.re: Picardi, Corradini Prep.fisico: Cappelli Dir.Acc: Agostini

Alba Fehervar: Csernavolgyi 2, Balsay 2, Birkas , Szabo 2, Bertalan, Awogbemi 13, Takacs, Nagy 21, Takacs 4, Takacs 9, Pavay 6, Lukacs 8

Megyeri Tigers (Ungheria) - Lido di Roma Basket 80-86 Parziali: 22-25, 25-24, 17-19, 16-18

Megyeri Tigers: Novak, Micev, Mezei 12, Erdei 5, Tudja, Kertesz 4, Kovacsics 12, Csontos, Kincses, Omenaka 44

Lido di Roma Basket: Fauzia, Migliorelli, Lauria 25, Alessandrini 10, Pasquali, Nannuzzi, Yusuf 8, Incitti 7, Rocchi 9, Beckom 23, Cianci, Baccanari 4 All.re: Picardi, Corradini Prep.fisico: Cappelli Dir.Acc: Agostini

USK Prague (Repubblica Ceca) - Lido di Roma Basket 82-57 Parziali: 18-14, 18-12, 18-10, 28-21

USK Prague: Telecky 16, Vyroubal 1, Samoura 12, Chytil 11, Bohm 18, Simon 2, Balcar, Fanta, Kulenovic, Batovsky 6, Fuxa 9

Lido di Roma Basket: Migliorelli, Lauria 9, Alessandrini 29, Pasquali 1, Cioffi, Nannuzzi 2, Yusuf 2, Incitti 3, Rocchi 9, Beckom, Cianci 2, Baccanari All.re: Picardi, Corradini Prep.fisico: Cappelli Dir.Acc: Agostini

Lido di Roma Basket - BC Muki Helsinki (Finlandia) 87-75 Parziali: 29-21, 13-18, 20-22, 25-14

Lido di Roma Basket: Fauzia, Migliorelli 3, Lauria 20, Alessandrini 16, Pasquali 2, Nannuzzi, Yusuf 8, Incitti 5, Rocchi 15, Beckom 12, Cianci 6, Baccanari

BC Muki: Karhunen, Saranen, Lahdetniemi 19, Uotila 2, Ratusalo 12, Ailio 19, Avist 4, Oksa 3, Niiranen, Kortemaa, Timonen 16

Questo il cammino dei rossoviola nella Eybl fino ad oggi: KK Fenics (Macedonia) - Lido di Roma Basket 81-62 Lido di Roma Basket - Inter Bratislava (Slovacchia) 103-47 Szedeak (Ungheria) - Lido di Roma Basket 57-90 Lido di Roma Basket - TTU BA (Estonia) 83-74 KK Cracovia (Polonia) - Lido di Roma Basket 61-74 Lido di Roma Basket - Megyeri Tigers (Ungheria) 82-74 Lido di Roma Basket – KK Lodz (Polonia) 99-32 Budapest Honved (Ungheria) - Lido di Roma Basket 55-76