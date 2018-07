Lazio Pride: Ostia si tinge di arcobaleno, Federica Angeli e Vladimir Luxuria per i diritti gay

Ostia è pronta per il Lazio Pride. La marcia arcobaleno per i diritti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans). Il mare di Roma si aggiudicato la terza edizione dell'evento che si terrà il 14 luglio alle 17.

Il X Municipio è risultato per il comitato Lazio Pride la scelta più idonea per "contesto socio-politico, per il sostegno da parte delle istituzioni e per novità rispetto al territorio coinvolto", dicono gli organizzatori che sottolineano: "Sfileremo anche contro ogni forma di violenza, criminalità e di estremismo. Su quest’appuntamento iniziamo già da ora a raccogliere adesioni".

"Abbiamo scelto un territorio difficile, ed anche per questo il Pride avrà come tema il contrasto alle mafie, nel nostro paese opera una cultura mafiosa di repressione pesante e violenta delle libertà individuali e dei diritti umani e civili che rappresenta il prodotto e la cassa di risonanza anche dei peggiori pregiudizi ed atteggiamenti maschilisti, misogini ed omofobici", aggiungono i portavoce Fabrizio Marrazzo, Anna Claudia Petrillo, Richard Bourelly.

Come ospiti, tra gli altri, anche Federica Angeli, giornalista in prima linea contro le mafie e Vladimir Luxuria nota attivista transgender. Inviti estesi anche a tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto, come Regione Lazio, Municipio di Ostia, Comune di Roma, Comune di Viterbo, Comune di Latina, Comune di Guidonia, Comune di Fiumicino ed il Comune di Cerveteri.

L'appuntamento è il 14 luglio alle ore 17 presso la metro Lido Centro, e terminerà sul mare vicino la spiaggia a piazzale Magellano sul palco dei Social Days. La festa ufficiale Lazio Pride sarà dalle ore 23:00 presso il Love Park Viale dell'Agricoltura.