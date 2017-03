Ostia e Acilia, parte appalto per riparare le buche: 750 strade interessate

Ben 750 strade tra Acilia e Ostia saranno presto riparate. E' questo lo scopo della gara d'appalto lanciata dalla Centrale unica lavori pubblici del Comune di Roma e affidata alla gestione del X Municipio, gestito dalla Commissione Straordinaria almeno fino al prossimo autunno. Il bando per "Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla viabilità di competenza del Municipio Roma X di durata semestrale", pubblicato sul sito comunale, disegna le linee guida per i lavori che partiranno a maggio.

La ditta vincitrice, per sei mesi, si occuperà della sistemazione delle buche e della riasfaltature di arterie disastrate. Appalto, lanciato ormai da una settimana, che ha come base d'asta 1,222 milioni di euro inclusi oneri per la sicurezza e Iva per un netto di 846.030 più Iva. Il 16 marzo, alle ore 11 presso la Sala commissione del Dipartimento SIMU, si conoscerà il nome della ditta vincitrice dell'appalto che curerà 750 tra strade e piazze di Ostia e Acilia.

Tra questa anche la zona che attraversa via Antonio Zotti, già soggetta in questi mesi a cedimenti strutturali, e che sta letteralmente collassando. Le enormi voragini che si sono ampliate negli ultimi giorni fanno temere il peggio come già successo nel 2013 e nel 2015.

L'asfalto sta cedendo e così la stradaè stata chiusa. Il tratto è stato transennato all'incrocio con via Casana, ma ci sono problemi anche agli incroci con via Zambrini e via Grenet. Residenti e commercianti sono costretti in quel tratto ad effettuare degli slalom fra buchi neri o detriti. Senza dimenticare le numerose buche in via della Martinica, in via Domenico Baffigo, in via Carlo Avegno.

Secondo il X Municipio la causa dei problemi in quel tratto è dovuto ad un cedimento della condotta fognaria, ma i residenti, impauriti, temono il peggio: "Non si tratta più di un problema di decoro urbano o di viabilità, nè di disagio per residenti e commercianti. Ora è un problema di sicurezza. Abbiamo realmente paura per le fondamenta dei palazzi. Vogliamo che vengano presi reali provvedimenti, siamo stanchi di questa situazione e ci sentiamo derisi nel vedere che l'unica preoccupazione del Comune è mettere un po' di transenne".

Ad ogni modo i lavori del 2017 lavori partiranno non prima del 2 maggio, per terminare il 27 ottobre. Riguardo alle asfaltature complete, invece, i cantieri dureranno 15 giorni per aprirsi in due diverse date, rispettivamente il 1 giugno e il 1 settembre.



