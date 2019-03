Ostia: la Rotonda sul mare si rifà il look. Nuove luci e restauro della fontana, costerà 535mila euro

La Rotonda sul mare di Ostia, chiusa da tempo, sta per rinascere. Le transenne esterne e i lavori incompiuti che fanno da cornice alla storica Fontana dello Zodiaco, realizzata da Pier Luigi Nervi abbandonata da anni, stanno per fare spazio ad un nuovo impianto idrico con una illuminazione ad hoc che ridarà nuova linfa ad uno dei simboli del litorale.

Nell'aula consiliare Massimo Di Somma, nella mattinata di venerdì 29 marzo, è stato presentato il ristrutturazione/restauro che da qui a fine anno o primi giorni del 2020 tornerà a far splendere la rotonda, la prima immagine del Lido agli occhi di quanti giungono al mare di Roma dalla Cristoforo Colombo. I lavori partiranno nel mese di giugno e termineranno alla fine dell'anno per un importo di 500mila euro e 35mila per la redazione del progetto.

"Siamo di fronte ad un ulteriore passo in avanti per il decoro urbano del X Municipio e in realtà dell'intera Capitale. Il progetto - ha detto la mini sindaca di Ostia Giuliana Di Pillo - è frutto della grande sinergia tra i nostri uffici, quelli della Sovraintendenza, di Acea, Risorse per Roma e Areti. Siamo alla fase finale che segue un lungo ma indispensabile iter investigativo da parte dei progettisti chiamati a ridonare alla città una preziosa testimonianza".

L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio dell'estate, una volta che sarà terminata la gara. Il direttore del X Municipio Nicola De Bernardini ha sottolineato come si sia riusciti "con le nostre forze a portare a termine questo progetto interno in sinergia con gli altri uffici competenti. Tre gli ambiti della ristrutturazione: il restauro (mosaici e la parte architettonica); idrico (fontana); tecnico (illuminazione)".



All'architetto Anna Maria Cerioni della Sovrintendenza capitolina, il compito di entrare nei dettagli del progetto: "Il progetto prevede il recupero totale dell'area (4mila mq) il recupero dei mosaici ad intarsio (rosa dei venti centrale e 12 segni zodiacali intorno). L'ultimo restauro risale al 2005 e ricordiamo che oltre al degrado del tempo, fondamentale per la condizione in cui versa la Rotonda è stato il vandalismo".

Altrettanto fondamentale è la Fontana dello Zodiaco posta al centro della Rotonda con i suoi giochi di acqua e di luce. A questo provvederà Acea con un apposito finanziamento che prevede il posizionamento di 28 proiettori subacquei a LED. All'esterno saranno invece posizionati 24 proiettori a LED, 12 dei quali dedicati ai 12 segni zodiacali più altri 12 per l'illuminazione funzionale.

I tecnici di Acea hanno già provveduto a ripristinare la funzionalità della fontana e procederanno poi nel riattivare tutti i giochi d'acqua presenti. Per la parte che riguarda l'illuminazione della fontana, l'Azienda ha finanziato l'intervento anche grazie al contributo dei dipendenti, in occasione di una iniziativa di comunicazione interna realizzata per il Natale.

Per l'Assessore ai lavori pubblici del X Municipio Claudio Bollini si è trattata di una scommessa: "Lo scorso mese di marzo mi ero ripromesso di portare a termine la fase progettuale in un anno, e così è stato. Prezioso è stato il lavoro svolto dal Direttore De Bernardini e da tutti gli attori in campo che anche io ringrazio per il lavoro svolto. Stiamo inoltre pensando a chiedere un ribasso d'asta che ci possa consentire di installare un impianto di video sorveglianza. Se questo non sarà possibile chiederemo fondi al bilancio capitolino".

E, a proposito di bilancio, con l'intervento del consigliere di Roma Capitale Paolo Ferrara che ha spiegato l'iter che, dal Campidoglio, ha portato l'ok definitivo: "Lo scorso anno durante la discussione della proposta di bilancio ho presentato un emendamento, ora il progetto è pronto. Sarà un lavoro completo che prevede l'intera riqualificazione dell'affaccio sul mare. Un piccolo riscatto per la città. Una soddisfazione enorme per me che vivo da sempre il territorio".

L'intervento sulla Rotonda di Ostia prevede:

√ Restauro e integrazione della pavimentazione con lo Zodiaco;

√ Ripristino delle vasche della fontana;

√ Ripristino dell'impianto idrico della fontana e riattivazione dei giochi d'acqua;

√ Sistemazione della pavimentazione della Rotonda in bollettonato e basaltina;

√Sistemazione e integrazione delle balaustre della recinzione;

√ Sistemazione della gradinata di accesso;

√ Ripristino dell'impianto elettrico e implementazione dell’illuminazione della Rotonda;

√ Ripristino del sistema di rete di smaltimento acque e posa in opera di nuove griglie di raccolta;

√ Ripristino locale tecnico e cavidotto a servizio della fontana;

√ Trasporto a discarica o a deposito autorizzata dei materiali di risulta dalle demolizioni, rimozioni e scavi.