Ponte della Scafa, iniziano i lavori: cambia il traffico verso Ostia fino al 10 luglio

Inizieranno alle ore 20:30 di oggi, martedì 23 giugno, i lavori al Ponte della Scafa di Fiumicino, sia in direzione Ostia che in direzione del comune aeroportuale. Ad annunciarlo è Anas.

"Per garantire la sicurezza per l’utenza in transito e per il personale coinvolto nei pressi dell’area di cantiere, in direzione Ostia, verranno istituite delle deviazioni su viabilità locale. I lavori saranno effettuati in orario notturno dalle ore 20.30 alle 6.00 esclusi i giorni festivi", spiega Anas in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante le lavorazioni il traffico proveniente dall'Aeroporto di Fiumicino e diretto ad Ostia e sulla via Ostiense, dovrà immettersi al chilometro 4,200 sulla viabilità comunale denominata via del Ponte di Tor Boacciana e via Tancredi Chiaraluce e successivamente attraverso le altre viabilità comunali, raggiungere le destinazioni originarie. Il completamento è previsto per venerdì 10 luglio.