Ostia, lavori di manutenzione Ponte dei Pescatori: dal 7 al 29 maggio cambia la viabilità

Per consentire l’esecuzione di lavori d manutenzione del ponte dei Pescatori, di Ostia, a partire dal 7 al 29 maggio sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico con le seguenti modalità:

Via di Villa di Plinio nel tratto compreso tra via dei Pescatori e piazzale di Castelfusano - divieto di sosta con rimozione da entrambi i lati e divieto di transito;

Piazzale di Castelfusano, area di parcheggio fronte civico 5, dal 7 maggio fino al termine dei lavori - divieto di fermata, eccetto mezzi adibiti ai lavori.

Il provvedimento è stato preso a seguito del sopralluogo avvenuto ieri, 4 maggio, in accordo con il Gruppo Mare della Polizia locale e il Dipartimento SIMU.

Nel frattempo proseguono nella zona della Stella Polare gli interventi di riqualificazione per la messa in sicurezza degli spartitraffico.

Interventi che prevedono anche la sistemazione delle caditoie, la messa in quota del ciglio del marciapiede e la riasfaltatura. In questi giorni si stanno ultimando i lavori in via Desiderato Pietri mentre hanno avuto inizio quelli in via Capitan Casella.

Nella stessa via inoltre, all’interno dell’area verde che affaccia sulla strada, sono all’opera i tecnici dell’Acea per un intervento dovuto alla rottura di una fognatura.