Ostia Antica: piazza Gregoriopoli si rifa il look, lavori di riparazione della fontana

La fontana di piazza Gregoriopoli, ad Ostia Antica, si rifà il look. A seguito delle segnalazioni del Comitato di Quartiere e della Pro Loco di Ostia Antica, il X Munipio è intervenuto nei giorni scorsi predisponendo i necessari interventi di riparazione della fontana molto cara alla memoria dei cittiadini, chiudendo temporanenamente gli irrigatori posti nelle aiuole.

Più volte vandalizzati ed oggetto di furto, tali irrigatori saranno in seguito sostituiti per garantire l'irrigazione appropriata delle aiuole. "Ulteriori interventi di messa in sicurezza degli arredi urbani e delle essenze arboree presenti nella Piazza saranno realizzati di concerto con l'Assessorato all'ambiente per restituire alla piena fruibilità dei cittadini uno dei luoghi simbolo della comunità locale di Ostia Antica", spiega l'assessore del X Municipio Claudio Bollini.