Ostia: dal Governo 13 milioni per l'ex Gil, ok al progetto per caserma vigili e Giudice di Pace

Una nuova caserma della Polizia Locale, gli uffici del Giudice di Pace e un operation center per la smart city. Il complesso dell'ex Gil di Ostia rinasce e tornerà ad essere operativo. L'edificio, nato per dare una casa ai Balilla del litorale durante il ventennio fascista, cambia look.

Il progetto di riqualificazione della struttura, già presentato dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a settembre 2017, ora è realtà grazie ai fondi del Governo (qui l'articolo che spiega tutto). Pronti circa 13 milioni di euro per riqualificare il complesso scolastico ex Gil di Corso Duca di Genova.

Il Direttore del Municipio Roma X, Nicola De Bernardini, con la determinazione dirigenziale numero 1622 del 6 agosto, ha infatti approvato il "progetto esecutivo del risanamento conservativo e messa a norma della storica struttura".

Il progetto esecutivo, che riguarda un'opera complessa e articolata, è stato "redatto in house", con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana, della Direzione Tecnica del Municipio X e di Risorse per Roma.

La sindaca Raggi, sull'argomento, si era già espressa così: "L'ex Gil di Ostia sarà un polo della legalità e della partecipazine. Il risparmio sarà di 1,2 milioni che reinvestiremo nel territorio". Soldi risparmiati e che "saranno destinati al contrasto del dissesto idrogeologico di tutto il Municipio", aveva aggiunto poi Paolo Ferrara.

"Con questo atto amministrativo - afferma la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo - si avvia di fatto un importante percorso che porterà non solo alla riqualificazione di un edificio e quindi di un'area del centro storico del Lido, ma anche al ripristino di una sede più appropriata per la Polizia Municipale e al ritorno di un servizio così importante per i cittadini, quale è quello del Giudice di Pace".

Non è però tutto rose e fiori. Ad aprile, infatti, è stato presentato un dossier negli uffici della Corte dei Conti sullo spreco da 1,2 milioni di euro l'anno per l'affitto della vecchia caserma della Polizia locale di via Capo delle Armi. A produrlo i delegati sindacali del gruppo Roma X Mare di Polizia Locale, in particolare Raffaele Paciocca (RSU Cisl Fp Roma Litorale) e Andrea Venanzoni (Dirigente Cisl Fp Polizia locale Roma X Mare).

Un dossier di 200 pagine in cui si legge anche come Andrea Tassone (presidente Pd di Ostia arrestato in Mafia Capitale) e la sua giunta spingevano i vigili a trasferirsi, sempre in affitto, in un immobile del porto di Ostia di Mauro Balini, a processo per corruzione e bancarotta.

I sindacati non ci stanno e protestano evitando "così oltre al danno anche la beffa di avere un comando di polizia locale, sempre in regime di fitto passivo con buona pace della spending review, addirittura in uno stabile sequestrato", dicono. L'affitto passivo che il Campidoglio paga al proprietario per usare lo stabile adibito a caserma è di 1,2 milioni di euro affrontato dal Comune di Roma da 14 anni.

Paciocca e Venanzoni, come CISL funzione pubblica, plaudono "al passo in avanti amministrativo verso la riallocazione del Comando del X Gruppo Mare" aggiungendo che "l'attuale amministrazione si era trovata ad ereditare una situazione altamente problematica che affonda le radici addirittura nel lontano 2004 con la stesura dell'esoso contratto tra amministrazione capitolina e società privata proprietaria dell'immobile di via Capo delle Armi".

Secondo i sindacalisti, però, "ci sono ancora però molti interrogativi", acuiti dalle lunghissime tempistiche seguite: "Primo tra tutti, chiediamo alla amministrazione se abbia intenzione di percorrere soluzioni di allocazione transitoria nelle more dell'effettivo passaggio nella ex GIL, un passaggio che tra tempi di contrattualistica pubblica e lavori di ristrutturazione richiederà ancora diversi anni, anche alla luce di preoccupazioni di ordine sanitario molto diffuse tra i lavoratori e su cui la CISL sta conducendo apposite verifiche. In secondo luogo, posto che analoghi comunicati sono riscontrabili già nel 2017, chiediamo che venga delineato un reale cronoprogramma su cui poter vigilare. Se l'amministrazione vorrà perseguire una effettiva strada di efficienza amministrativa avrà la nostra approvazione e il nostro sostegno".