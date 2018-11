Ostia: il cannone spara sabbia e il braccio meccanico, lavori alla foce del canale. Il video

Un cannone spara sabbia per alimentare la spiaggia di levante soggetta ad erosione e un braccio meccanico per dragare il fondale troppo basso del Canale dei Pescatori. Lavori in corso ad Ostia come annunciati dalla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo.

"È stata completata l'istruttoria di afCanale dei Pescatori fidamento dei lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, nel tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, dopo non aver ricevuto offerte per i relativi bandi. -spiega Di Pillo - Emessa l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma per la movimentazione della sabbia al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica e della navigazione della foce dele il nulla osta alla movimentazione emesso dalla Regione Lazio, si è potuto così procedere con l’inizio dei lavori che consistono nel dragaggio del Canale dei Pescatori, nel tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di una draga e contestuale ripascimento della spiaggia a levante del canale con sorbona". L'operazione durerà per alcuni giorni, meteo permettendo.