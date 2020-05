Ostia, Canale dei Pescatori: dal 15 maggio lavori per la sostituzione del ponte

Dal 15 maggio partiranno i lavori sul ponte, quello situato sul lungomare tra via dei Pescatori e piazzale Mediterraneo ad Ostia.

In questo caso si tratta di “lavori urgenti”, a cura dell’Acea, per la messa in sicurezza della struttura; lavori che prevedono la rimozione della stessa e della relativa tubazione.



In concomitanza, saranno effettuati interventi che riguardano la manutenzione delle strutture di appoggio situate sugli argini e la posa di una nuova struttura in carpenteria metallica che sarà di sostegno alle nuove tubazioni.

Per quanto riguarda il periodo di lavoro, questo è stato stimato 10 settimane lavorative e quindi gli interventi termineranno a fine luglio. Nel frattempo il Gruppo Mare della Polizia locale, ha predisposto una particolare disciplina del traffico che sarà in atto da oggi al 29 maggio.