Laura Pausini a Ostia: le foto dal suo posto del cuore spopolano sul web

Laura Pausini ama Ostia e il mare di Roma. La cantante, nella giornata di sabato, ha postato una serie di scatti dal suo profilo ufficiale su Facebook.

Le immagini la ritraggono sorridente insieme al commento: "Qualche giorno fa sono tornata in un posto davvero speciale per me. L’ho visto per la prima volta 26 anni fa e mi ha portato grande fortuna. Qualcuno lo riconosce?". Quel posto è il Pontile. In poche ore altre 19mila like e 1400 commenti.