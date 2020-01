Ostia, il problema del X Municipio? Junior Cally a Sanremo. E il documento viene approvato

Non le buche, la questione relativa alle spiagge, il verde pubblico o il degrado urbano. Il consiglio del X Municipio ha votato un documento fuori sacco e prodotto dalla commissione pari opportunità presieduta da Filomena Cotti Zelati (M5S) che "impegna la presidente Giuliana Di Pillo ad iniviare una missiva per esternare il disappunto" sulla presenza a Sanremo di Junior Cally per la sua canzone con "frasi sessite e di incitamento alla violenza sulle donne" e "confidando opportuni provvedimenti della direzione artistica".

Un documento firmato da tutti, anche da esponenti delle Opposizioni, dopo una discussione di più di un'ora sul tema. "Trovo ridicolo che si impegni l'aula del nostro Municipio, che non essendo Comune non può neanche decidere quali strade rifare, per denunciare la presenza di un cantante a San Remo. Per quanto il tizio possa essere deprecabile, la maggioranza a cinquestelle dovrebbe capire che non siamo in Commissione Vigilanza RAI e dovremmo occuparci dei problemi reali dei cittadini. Inoltre sono contro la censura e per la libertà d'espressione di qualsiasi artista, compreso J-Ax che dal Municipio e stato accolto con i tappeti rossi, giustamente, ma che non mi sembra rappresenti nei testi delle sue canzoni un esemplare educatore o il campione dei sani principi", commenta Andrea Bozzi, capogruppo di "Sogno Comune" in Municipio X.