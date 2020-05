Ostia, l'isola ecologica di Ama apre in ritardo: lunghe code ad Acilia

Ama, nonostante sia finito il lockdown, lascia chiusa una delle due isole ecologiche del X Municipio, quella di Ostia, mentre per l'altra, quella di Acilia, l'orario è stato dimezzato con l'attività aperta dalle 7 alle 12, creando così subito una lunga coda di gente che aveva bisogno di smaltire rifiuri ingombranti.

Senza contare gli sfalci e le potature di chi ha l'obbligo di tenere puliti anche i lotti di terreno inutilizzati per scongiurare il rischio incendio. Il Consigliere di Fratelli d’Italia del X Municipio Mariacristina Masi ha così deciso di presentare una interrogazione.

"Ama ha pensato bene di far ripartire solo l’isola ecologica di Acilia e si sono così create in questi giorni file lunghissime per poter gettare ogni genere di rifiuti, visto che dopo essere stati in casa per mesi si è provveduto a mettere a posto, a sistemare il giardino e a effettuare qualche lavoro", sottolinea Masi.

"Come se i cittadini non fossero già stressati in questo periodo, la cattiva amministrazione mette il carico da novanta e costringe molti residenti a recarsi fuori Municipio per adempiere al proprio dovere di gettare alcuni generi di rifiuti nelle isole ecologiche. Non si capisce come mai si sia deciso di chiudere un servizio così importante, nonostante in alcuni comuni, anche con percentuali di contagio molto più alte, questi servizi sono stati sempre assicurati", conclude la nota.

Ama, nella giornata di oggi, ha annunciato la prossima riapertura dell'isola ecologica di piazza Bottero. "L'accesso è regolato e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza e, per questo, all’interno dei Centri è ammesso un solo veicolo per volta. Il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati viene effettuato esclusivamente dal cittadino che deve essere sempre munito di mascherina e guanti", si legge in una nota.