Ostia, inversioni di marcia e inseguimento da film: era al volante ubriaco e con patente scaduta

Un inseguimento per le vie di Ostia. E' quanto andato in scena la scorsa notte. Tutto è iniziato quando i carabinieri stavano effettuando un controllo stradale nei pressi del piazzale della Posta. Qui hanno notato una vettura che, alla vista del posto di controllo, ha effettuato una brusca frenata per poi invertire la marcia e darsi velocemente alla fuga.

Alla guida un tunisino 50enne. I carabinieri si sono messi immediatamente all'inseguimento dell'auto la quale, nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce, ha effettuato molteplici manovre azzardate che, fortunatamente non hanno creato conseguenze ai pochi utenti della strada; in breve tempo, però, il conducente della vettura è stato bloccato e costretto a scendere dal veicolo.

Il fuggitivo, con patente di guida scaduta ed in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico, mentre il veicolo su cui si trovava era sprovvisto sia della revisione periodica sia della copertura assicurativa. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato e tradotto presso le aule dibattimentali del Tribunale di Roma, per l'udienza di convalida.