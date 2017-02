Infernetto: vie chiuse e cantieri a cielo aperto, peggiorano le condizioni delle strade

1 / 3

continua →

Vie chiuse e cantieri a cielo aperto. La condizione delle strade all'Infernetto continua a peggiorare. La strada è chiusa da mesi tra via Stefano Landi e via Enrico Bossi, provocando in questo modo una netta spaccatura della zona residenziale e innumerevoli disagi agli abitanti locali. Il cantiere di manutenzione urbana è presente da tantissimo tempo e la situazione non è migliore anche in via Domenico Ceccarossi.

Essendo queste strade nelle vicinanze della Cristoforo Colombo, il traffico si è andato a incanalare nelle piccole stradine di quartiere e con il drastico aumento di transito a dismisura degli autoveicoli locali e non, si stanno presentando anche in questi punti gravi cedimenti del manto stradale e apertura di numerose voragini.

A puntare il dito sulla questione è l'associazione Ostia Protagonista: "I residenti sono disperati per una situazione così disagiante e indignitosa, che anche a livello di traffico urbano non sta risparmiando problemi: la parziale chiusura di via Ceccarossi ha comportato un cambio di segnaletica stradale, che ha alimentato il formarsi di un nuovo intenso traffico nella zona. Una realtà che sta compromettendo fortemente anche i commercianti locali, in particolar modo quelli situati in direzione di via Landi".

"Come Ostia Protagonista chiediamo, insieme ai residenti, soluzioni urbane definitive per questa zona, perché è inammissibile vedere i vari cantieri di lavoro abbandonati o divelti per inciviltà: l’Amministrazione locale deve esplicare la gravità del dissesto urbanistico della strada e agire per porre un tempestivo rimedio ai troppi problemi che si stanno venendo a creare qui. - si legge in una nota - Tutte le strade del X Municipio sono colpite dalla piaga del dissesto urbano: servono interventi immediati per ripristinare la sicurezza stradale sul territorio del litorale".

CLICCA CONTINUA PER VEDERE LE FOTO