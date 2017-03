Infernetto, Sinistra Italiana: "Serve piano di edilizia scolastica"

L'anno scolastico si chiuderà fra qualche mese ma i problemi irrisolti relativi all'edilizia scolastica nel Municipio X non andranno in vacanza, se non verranno prese decisione rapide e certe la situazione sarà insostenibile.

E' quanto denunciano Eugenio Bellomo e Marco Possanzini per Sinistra Italiana X Municipio: "Oltre alla carenza cronica di manutenzione degli edifici scolastici esistenti, c'è una carenza di posti a disposizione negli istituti medi superiori che costringe molti studenti ad affrontare veri e propri "viaggi" per recarsi quotidianamente a scuola. Questo è il caso dei ragazzi dell'Infernetto, un popoloso quartiere del Municipio X di Roma Capitale con più di 30 mila residenti, costretti a causa dell'assenza di scuole superiori nel quartiere di residenza ad affrontare pesanti spostamenti quotidiani".

Una situazione difficile, aggravata da un insufficiente trasporto pubblico su gomma che rende difficoltoso il collegamento con le realtà abitative di Ostia ed Acilia.

"Al danno si aggiunge la beffa perchè la carenza strutturale degli istituti superiori presenti nel Municipio non permette di garantire a tutti gli studenti residenti sul territorio l'iscrizione, costringendo ogni anno decine e decine di ragazzi ad iscriversi presso istituti medi superiori di altri Municipi. - continua la nota - Per questo motivo chiediamo che al più presto venga messo in campo un piano di edilizia scolastica per il Municipio X che metta al primissimo posto degli impegni dell'Amministrazione la realizzazione di un liceo nel popoloso quartiere di Infernetto. Chiediamo alla Sindaca Raggi, ricordandole che è anche Sindaca della Città Metropolitana e quindi detentrice delle competenze in materia, di attivarsi quanto prima perchè gli studenti e le famiglie residenti all'Infernetto non possono più aspettare".