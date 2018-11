Scuola senza riscaldamento da un mese: 400 bambini in classe con i cappotti, lezioni a rischio

Riscaldamento guasto, aule fredde e circa 400 bambini costretti a restare con il cappotto a scuola. Succede nel plesso di via Bedollo, dell'istituto comprensivo Mozart all'Infernetto. I bambini sono infatti senza riscaldamento per via di un guasto che riguarda la caldaia.

I tecnici della ditta di manutenzione incaricata dal X Municipio hanno effettuato due sopralluoghi ma, nonostante le promesse, il disservizio non è stato riparato e così le lezioni sono a rischio come conferma il Dirigente Scolastico, la professoressa Viviana Ranucci.

"Si comunica che, dopo aver contattato ripetutamente la società tenuta alla manutenzione dell'impianto termico della scuola primaria di via Bedollo, la stessa società fa presente che non garantisce la riparazione del guasto presso la scuola stessa entro il 30 novembre. A causa di quanto sopra, non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni".

La situazione va avanti da circa un mese e la capogruppo di Fratelli d'Italia del X Municipio, Monica Picca ha fatto sapere che ha presentato "un'interrogazione per fare luce sul disservizio e sollecitare una rapida soluzione al problema". Nel frattempo, però, il plesso resta "al gelo".

"Noi genitori siamo stati pazienti. Abbiamo dato tempo per reperire il pezzo che manca per riparare la caldaia, ma 4 settimane sono eccessive e i nostri bimbi non possono continuare ad andare a scuola per ammalarsi", dichiarano Ignazia Narisi e Pietro Amoruso del Comitato dei Genitori Mozart. Non è escluso che le mamme e i papà dei bambini coinvolti mettano in atto una manifestazione, nel caso in cui la situazione di disagio dovesse perdurare nei prossimi giorni.