Ladro d'auto all'Infernetto: fermato mentre rovistava in una vettura in sosta

Ladro d'auto all'Infernetto. È ancora intensa l’attività di controllo che i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti per garantire la sicurezza sul territorio nonché prevenire e reprimere i reati in genere.

Nella giornata di domenica 5 maggio, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato un cittadino romeno di 44 anni, sorpreso in flagrante a rubare un’autovettura in sosta, dopo averne forzato la portiera.

I militari come di consueto stavano perlustrando la zona quando, transitando per via Antonio Lotti, hanno notato un uomo che con fare sospetto armeggiava e rovistava il cruscotto del veicolo. Il malvivente alla vista dei Carabinieri ha provato inutilment a fuggire in quanto è stato acciuffato ed arrestato.

L’uomo pertanto è stato tradotto in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.