L’Istituto comprensivo W.A. Mozart dall’Infernetto lancia il progetto "A scuola con filosofia"

L’Istituto Comprensivo W.A. Mozart nella giornata dell’11 febbraio inaugurerà il progetto A scuola con filosofia: una serie di Conferenze basate sul valore formativo e sociale della Filosofia per la crescita armonica dei ragazzi delle future generazioni a partire dalla scuola primaria. Il progetto presentato al MIUR prevede una sperimentazione che si articola in una formazione per gli insegnanti e un semestre di tirocini e laboratori in classe con docenti di Filosofia dell’ Università di Bari.

Le conferenze hanno lo scopo di accogliere genitori, studenti, docenti di tutto il territorio per vivere con la meraviglia dell’ “interrogare filosofico”. Il Preside, Dott. Giovanni Cogliandro, alla guida dell’Istituto da circa cinque mesi, ci racconta che “Scegliere l’Istituto comprensivo per dare vita al progetto è stata una sfida interessante: grazie alla quota di autonomia, la filosofia è diventata il centro intorno al quale si argomenterà la formazione e l’approfondimento dei docenti il cui entusiasmo è stato grande. A mio avviso, la filosofia come apertura al mondo – continua-ha la stessa radicalità delle domande dei bambini, è dalla loro semplicità che possiamo aprirci alla profondità della filosofia e sceglierla come formazione di questa e delle future generazioni”.

Ed è proprio credendo fortemente nel valore formativo della filosofia, che il progetto ha in esso, anche la possibilità di offrire soluzione ai problemi sociali legati all’appetibilità che certi ambienti e luoghi hanno per le mafie e la malavita: “La filosofia –dichiara- può salvare le generazioni future se la formazione parte dalle domande giuste, ovvero nella maniera più profonda possibile”.

La prima Conferenza, aperta a tutti, si terrà il giorno 11 Febbraio dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nel teatro della scuola Mozart in Viale di Castel Porziano 516 a tema “Il valore formativo e sociale dell’insegnamento della filosofia nella scuola”, relatore sarà il Professor Francesco Miano Ordinario di Filosofia Morale dell’ Università di Roma Tor Vergata che metterà a fuoco proprio le competenze specifiche della filosofia nella formazione di un essere umano, sin dai primi anni di vita quando più grande è la meraviglia e la curiosità verso il mondo che lo circonda. Il progetto vedrà diversi appuntamenti in cui di volta in volta verranno approfonditi determinati argomenti.