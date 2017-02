Infernetto, i residenti si radunano ancora per dire "basta al commissariamento"

Il Comitato Spontaneo Basta Commissariamento del X Municipio prosegue nella campagna d'ascolto dei cittadini dei comitati di quartiere e delle associazioni per cercare di dare vita ad una lista delle priorità che costituisca un piano di riqualificazione del territorio e una linee d'intervento per la Commissione, distante dal confronto con le realtà locali.

Domenica 12 febbraio alle ore 10,30 presso il Consorzio Il Macchione dell'Infernetto, via Antonio Lotti 249, il Comitato Spontaneo Basta Commissariamento terrà un'assemblea pubblica d’ascolto, concordata con il comitato riunitosi martedì 7 febbraio, sul tema: "Dopo la fiaccolata, le iniziative che ci chiedete di prendere".

"L'incontro è organizzato per accogliere le indicazioni ed i suggerimenti rispetto alle priorità del X Municipio, commissariato con l’accusa infamante di mafia e per questo privato del diritto di poter eleggere propri amministratori per più di 29 mesi, dal 18 marzo 2015 all’agosto 2017", fanno sapere dal Comitato.

"Tutti i cittadini potranno esprimere la propria lista delle urgenze da far recapitare all’amministrazione locale, estranea al confronto con la comunità e distante dalle necessità del territorio. Ringraziamo per l’ospitalità il consorzio Il Macchione. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio alle ore 10,30 in via Lotti 249", conclude la nota.