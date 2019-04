Mamma Tina compie 100 anni, festa ad Ostia per Concettina Bongiovanni

Grande festa ad Ostia, Mamma Tina, al secolo Concettina Bongiovanni ha compiuto 100 anni. Attorniata da una splendida e numerosa famiglia Mamma Tina, come la chiamano tutti da sempre, è arrivata sul luogo dei festeggiamenti a bordo di una Topolino. Un’auto che le ricorda sicuramente i tempi passati quando ad Ostia, dove ha scelto di vivere circa 50 anni fa, di auto non ce ne erano poi tante.

Raggiante, non ha fatto altro che mandare baci ed accogliere tra le sue braccia i tanti fiori che le sono stati donati.

Mamma Tina ha poi abbracciato la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo che le ha consegnato a nome dell’Amministrazione una targa ricordo. Dalla Sindaca Raggi ha invece ricevuto un telegramma di auguri in attesa di riceverla in Campidoglio.

“Tanti auguri a Concettina che oggi raggiunge un traguardo importante- ha affermato la Presidente Di Pillo - un traguardo frutto di un lungo cammino dedicato alla famiglia che oggi è qui per festeggiarla e ringraziarla”.

Originaria di Siracusa, Mamma Tina ha lavorato come segretaria di tipografia in un giornale poi, rimasta presto vedova, si è dovuta dedicare nel tempo ai tre figli e più in là anche ai due nipoti.