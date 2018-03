Infernetto: crolla un albero, strada chiusa

Un albero di 25 metri è crollato oggi 12 marzo all'Infernetto, in via Ermanno Wolf Ferrari. E' successo intorno alle 14. La strada, bloccata, è stata poi chiusa al traffico dalla Polizia Locale con il X Gruppo Mare sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco ed il Servizio Giardini del X Municipio. Nessuno è rimasto ferito.

La strada è stata interdetta fra via Ennio Porrino e via Alfredo. Disagi al traffico per una arteria che, collega la via Cristoforo Colombo a viale di Castelporziano. Già in quel quadrante, per dissesto stradale, è chiusa via di Acilia all'altezza con via Cristoforo Colombo per circa un chilometro.