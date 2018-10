Ostia: Raggi all'assemblea sulle voragini di via Zotti e via Casana, l'incontro con i residenti

Venerdì 26 ottobre alle ore 18:15, presso l'Istituto Comprensivo di via delle Azzorre di Ostia, si terrà una Assemblea pubblica che ha per tema "voragini di via Costanzo Casana, via Antonio Zotti e zone limitrofe". All'incontro parteciperanno tecnici di Acea Ato2 che relazioneranno in merito ai tempi previsti per le riparazioni e alle tecnologie adottate per la risoluzione dei problemi in essere.

Oltre alla presenza della Presidente Giuliana Di Pillo e degli assessori competenti in materia, è annunciata la presenza della sindaca Virginia Raggi.

I lavori per le voragini di Ostia Ponente, secondo quanto emerso da una Commissione del X Municipio di inizio ottobre, inizieranno a maggio 2019 e non finiranno prima di un anno. "Nelle voragini di via Costanzo Casana a Ostia sono stati buttati milioni di euro dei cittadini. Li ha buttati la destra e ha perseverato la sinistra. Sempre di fretta e con la scusa dell'urgenza si coprivano le buche nascondendo il problema", ha commentato l'esponente del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara.



"Temiamo per i palazzi"



"I lavori partiranno a breve e porteranno alla risoluzione nell'intero isolato e dureranno un anno. Ci hanno provato tutti negli ultimi dieci anni ci siamo riusciti noi", ha concluso Ferrara. Quel "a breve", sarà però maggio 2019, una volta effettuata la gara e tutto quanto previsto dalle norme.

Chi vive lì e chi ha un negozio in zona, però, non ne può più. I cittadini sono esasperati, si sentono lasciati in balìa degli eventi. I fondi mancano, le strade non si riescono a riparare e così, solamente pochi mesi fa, sono salite a 116 le strade dove il limite di velocità massima consentito è quello di 30 km/h.