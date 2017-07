VIDEO | Pineta di Castel Fusano, cittadini e associazioni: "Insieme per difenderla"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel pomeriggio di ieri, sabato 21 luglio, è stato organizzato un sit in da residenti e realtà associative di zona per provare a coordinare una collaborazione a difesa della Pineta di Castel Fusano, che continua a bruciare.

Ostia è in ginocchio per l'incendio che dal 17 luglio sta bruciando la pineta di Castel Fusano. Sabato, davanti lo storico stabilimento Kursaal, un gruppo di 40 residenti si sono ritrovati insieme. Una sorta di preghiera collettiva per ricordare il verde bruciato, ma anche rabbia verso le varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo e proposte in vista di una prossima ripiantumazione arborea.

Ad organizzare l'evento-raduno il 'Comitato Sentinelle degli Alberi', il 'Comitato per la Tutela della Riserva Naturale' e la Podistica Ostia. Con loro anche l'Associazione Donatori Amici del Grassi e diverse anime della Protezione Civile, impegnati a combattere l'incendio di Castel Fusano. Tra loro gli uomini a cavallo della Regione, alcuni vigili del fuoco, Cristiano Bartolomei , presidente regionale della Prociv Italia e il gruppo The Angels della protezione civile.