Ostia, fiamme sul lungomare: incendiati sei cassonetti in pieno giorno

Ancora cassonetti bruciati ad Ostia. Questa volta è successo sul lungomare dove, pochi giorni fa, tra Ama e i balneari scoppiò una polemica per il mancato ritiro dei rifiuti.

Una densa colonna di fumo nero e l'odore acre di plastica bruciata hanno invaso gran parte del litorale romano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 15:30 in piazzale Amerigo Vespucci, davanti alla stazione capolinea della Roma-Lido Cristoforo Colombo.

Sul posto i vigili del fuoco ed il gruppo forestale dei carabinieri. I cassonetti distrutti dalle fiamme, in totale, sono stati sei. Non è la prima volta che ad Ostia accadono episodi simili. Si indaga per determinare le esatte cause del rogo. La pista dolosa non è esclusa.