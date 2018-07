Incendio a Castel Fusano, Montanari getta acqua sul fuoco: "Situazione sotto controllo"

"La situazione è sotto controllo". L'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, getta acqua sul fuoco e fa il punto dopo un nuovo incendio nella Pineta di Castel Fusano.

Le fiamme divampate in più punti nel pomeriggio di sabato sono state spente in un paio d'ore "grazie al tempestivo intervento del nostro Servizio Giardini, al sistema di videosorveglianza h24 e al costante monitoraggio della sala monitor siamo riusciti a ridurre quanto più possibile il propagarsi dell'incendio", sottolinea Montanari che aggiunge: "Abbiamo immediatamente lanciato l'allarme e avviato subito le operazioni di spegnimento insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Un ottimo lavoro di squadra che dimostra anche l'efficacia del sistema anti-incendio che abbiamo messo in campo e che abbiamo presentato proprio ieri insieme ai Carabinieri Forestali".

L'incendio ha interessato un’area già intaccata dal fuoco nel 2017 bruciando 3000 metri quadri di vegetazione ed arbusti. In merito alle cause che hanno provocato l'incendio sono in corso le indagini.

Il rogo è arrivato poco dopo l'annuncio dell'inaugurazione del presidio dei Carabinieri Forestali in via Martin Pescatore dove prima c'era il servizio Giardini e nei pressi del punto in cui oggi è scoppiato il rogo. Il tutto per garantire la sicurezza nella pineta di Castel Fusano a quasi un anno dalla serie di incendi che distrusse gran parte del polmone di Ostia.

A fine giugno, invece, la sindaca Virginia Raggi aveva dato il via al nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano con due videocamere attive 24 ore su 24 e monitorate dagli addetti del Servizio Giardini di Roma Capitale. Nessuna novità, ma due nuovi apparecchi "più performanti" con la tecnologia a infrarossi (qui la notizia). Due manovre di prevenzione importanti che, però, non stanno dando i frutti sperati. Almeno al momento.