Ostia Antica a rischio crolli: inagibili aule dell'asilo vicino al cantiere dell'ecomostro

Dopo i danni ai negozi e alle abitazioni di Ostia Antica, è toccato ad un asilo nido essere dichiarato parzialmente inagibile a causa del cantiere del nuovo ecomostro per la realizzazione di un centro commerciale. I vigili del fuoco di Ostia hanno infatti riscontrato delle lesioni nella sede di via del Castello 14 dove si trova la scuola parificata gestita dalle suore Pallottine dell'Apostolato Cattolico.

Due le aule dichiarate non idonee. La vicenda risale ad inizio luglio dove, dopo l'avio dei lavori per la costruzione di un complesso in cemento armato che comprenderà una palazzina di tre piani con un polo commerciale, 25 appartamenti e parcheggi interrati nella zona archeologia dell'entroterra di Ostia, palazzi e negozi hanno presentato crepe nelle mura.

I lavori, autorizzati dal Comune con una concessione il 18 gennaio 2017 a una società privata, sono iniziati ad inizio 2018 con il vecchio casale di Ostia Antica ed il suo mulino rasi al suolo, proprio a due passi dallo storico Borgo (qui la notizia). Dopo i primi allarmi lanciati dai residenti, e i danni strutturali, il 14 luglio il X Municipio ha stoppato il cantiere.

Una mossa quasi obbligatoria dopo che Vigili del Fuoco e Polizia Locale, a seguito di una serie di sopralluoghi, avevano emesso l'obbligo di evacuare alcuni stabili nei pressi del castello di Giulio II. Tra questi anche la 'Fraschetta del Borgo' di via dei Romagnoli, solo a pochi civici di distanza dal cantiere esame: "Da febbraio sono apparse le prime crepe. Sono ormai 5 mesi che chiediamo lumi sulla vicenda. E' un danno gravissimo", ha commentato a RomaToday Solideo Maraschio, gestore del locale.

Ora anche due aule del vicino asilo gestito dalle suore Pallottine dell'Apostolato Cattolico sono state dichiarate inagibili. "Negligenza, imperizia, dolo, non sappiamo dire ma sta di fatto che la pubblica amministrazione si è resa responsabile di gravi rischi e danni ai cittadini rilasciando una autorizzazione a costruire senza rendersi conto delle possibili conseguenze. - commenta Athos De Luca, capogruppo Pd del X Municipio - Mi auguro che la magistratura cui è stata inoltrata una denuncia di cui sono tra i firmatari, individui tutte le responsabilità. Al momento per riparare al danno bisognerebbe revocare l'autorizzazione e ripristinare in danno i luoghi mettendo in sicurezza tutti gli edifici circostanti".