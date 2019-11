Ostia, Oksana e Andrei imbrattano il Pontile. "Così si mortifica il territorio"

Una serie di cuori, firmati 'Oksana e Andrei'. La scritta, apparsa sul Pontile di Ostia, in poco tempo ha fatto il giro del web e indignato tanti residenti. Un atto vandalico che ha mandato su tutte le furie la presidente del X Municipio Giualiana Di Pillo: "

"Come al solito c'è qualcuno che si diverte ad andare in giro imbrattando luoghi pubblici. È toccato di nuovo al Pontile, tra l'altro uno dei simboli del nostro territorio. Faremo in modo che venga tutto ripulito al più presto. Chi compie questi gesti mortifica il nostro territorio e tutti i cittadini del Decimo".