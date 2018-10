Maltempo: nel X Municipio task force in campo, Idroscalo a rischio evacuazione

Il maltempo non dà tregua neanche al litorale. Dopo la mareggiata che ha distrutto le cabine e la chiusura del Pontile, è salito il livello dell'acqua all'allerta all'Idroscalo a Ostia e per questo, secondo quanto si è appreso, si starebbe valutando l'evacuazione dell'area.

Sul posto polizia locale e la protezione civile, con il personal del X Municipio. Strage anche di alberi, come nel centro di Roma (qui la notizia). Sul Viadotto Tabacchi una pianta si è abbattuta sulle auto in sosta, un grosso pino ha abbattuto la recinzione degli Scavi di Ostia Antica. Un albero caduto anche sulla via del Mare.

Per l'intera giornata di domenica, strade e canali del territorio sono sottoposti a costante controllo da parte delle imprese incaricate. Particolare attenzione alla manutenzione delle canalizzazioni di acque piovane con escavatore, bob cat ed eurocargo. Attenzione particolare anche al Canale dei Pescatori.

"Abbiamo seguito e continuiamo a seguire la situazione - affermano la Presidente Giuliana Di Pillo e l’assessore al Territorio, Sicurezza e ambiente, Alessandro Ieva - in stretto coordinamento con le forze messe in campo e per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e interventi è possibile contattare la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200".