X Municipio: il Campidoglio "si riprende" Ostia, giunta Raggi vuole abolire il decentramento

Mentre Ostia tornava al voto dopo il due anni di Commissariamento, il Campidoglio cancellava il decentramento amministrativo su spiagge e verde nel X Municipio. E' quanto si legge nella memoria della giunta Raggi numero 74 che ha impegnato l'assessore Luca Montuori ad abrogare il decentramento di Ostia come si legge in questo documento.

Il tutto sotto silenzio. O quasi. Perché le opposizioni del parlamentino lidense lo hanno scoperto e lo hanno raccontato alla cittadinanza nella sala meeting gremita dell'Aran Hotel di Ostia, dove si è svolta la conferenza stampa dal titolo 'Municipio e poteri: il Grande Bluff del M5s', organizzata dal capogruppo delle liste civiche e autonomiste in Municipio X Andrea Bozzi e dall'associazione "Un Sogno Comune".

La Delibera approvata nel 2011 dell'allora sindaco Gianni Alemanno prevede competenze di autonomia in molte materie, soprattutto verde e spiagge. "La Giunta Capitolina a cinquestelle ad otto giorni dal primo turno elettorale che vedeva nettamente in testa la sua candidata Di Pillo, ha incaricato l'assessore all'Urbanistica di Roma Montuori di abrogare il decentramento per riportare tutte le scelte fondamentali del nostro territorio, spiagge e Pua in primis, a Roma. Poi l'ex capo Ufficio Tecnico del Municipio X Cinzia Esposito, due mesi fa, è passata a Capo Dipartimento Urbanistica del Campidoglio. Due indizi fanno una prova e bisogna gridarlo con forza, come avremmo fatto con qualsiasi altro partito in Campidoglio: il Municipio è delegittimato e andrebbe chiuso. Costava molto meno Di Pillo come delegata della sindaca e avremmo evitato prese in giro, anche perché non è un caso che in Consiglio discutiamo solo stupidaggini e tutte le questioni importanti le decide il Campidoglio", dichiara Bozzi capogruppo liste civiche autonomi Ora è Un Sogno Comune in Municipio X.

"Di fatto - aggiunge Stefano Faraoni dell'associazione 'Un Sogno Comune' - siamo ancora commissariati, ma dalla politica". "Presenteremo mozioni in Municipio e in Campidoglio per fermare subito questo scandaloso accentramento di poteri che svuota di fatto l'organismo Municipale democraticamente eletto solo sei mesi fa", conclude Bozzi.

Già nel 2015 il sindaco Ignazio Marino e il delegato Alfonso Sabella ci avevano provato. La giunta Raggi ora bissa, indicando chiaramente nella memoria il motivo del colpo di spugna: mettere mano al "lungomuro" di Ostia, ovvero sbrigare il Piano Utilizzo Arenili criticato dall'ex assessore Paolo Berdini (qui il video) che permetterà di togliere cemento dal mare. Così il Comune gestirebbe direttamente il demanio.

"Non siamo per l'autonomia ma per il decentramento dei poteri ai Municipi. Questa memoria della Giunta Raggi però appare la certificazione di un fallimento politico e una sfiducia nelle capacità della Giunta 5 stelle di Ostia a gestire le importanti deleghe attribuitegli a suo tempo", è il parere di Athos de Luca capogruppo PD nel Decimo.

Perplessi anche gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e consigliere comunale, e Monica Picca capogruppo nel Municipio X: "Il provvedimento alla chetichella della Giunta Raggi mette sotto scacco i servizi essenziali del territorio e per il rilancio del mare di Ostia, un atto che conferma come la Giunta Di Pillo sia solo un ufficio passacarte della sindaca".