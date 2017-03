Ostia: torna il Giudice di Pace, dal X Municipio arriva via libera per nuova sede

Il Giudice di Pace torna ad Ostia. Dopo la conferma dello stanziamento dei 13 milioni di euro per il restauro del complesso di Corso Duca di Genova grazie a fondi governativi che il Comune di Roma ha ricevuto attraverso il Bando delle Periferie, arriva anche il via libera dal X Municipio.

Lo scorso 8 marzo è stata infatti inviata al Ministero della Giustizia la lettera con la quale il parlamentino di Ostia risponde positivamente all'utilizzo dell'ex Gil per ospitare la sede degli uffici del Giudice di Pace.

Ad annunciarlo la senatrice di Area popolare, Fabiola Anitori: "E' stato necessario oltre un anno affinchè si desse risposta alla richiesta del Ministero. Io stessa avevo consegnato al prefetto Domenico Vulpiani la richiesta ufficiale di disponibilità di un immobile da parte del direttore generale del Ministero della Giustizia firmata lo scorso 24 maggio del 2016, alla quale fino ad oggi non era stato dato alcun seguito per l'arbitraria interpretazione di una frase, rimanendo chiusa nei cassetti della Direzione gestione del Patrimonio del Comune di Roma. Ora la vicenda sembra essere alla sua conclusione".

Effettivamente l'iter è stato lungo. La svolta è avvenuta quando ad agosto 2016, con l'ok della sindaca Virginia Raggi e la partecipazione al Bando Periferie per la riqualificazione urbana e la sicurezza che garantiranno ad Ostia poco più di 13 milioni di euro. Tutti fondi governativi che saranno utilizzati per la "ristrutturazione di un edificio pubblico che verrà dato in dotazione della Polizia Locale", l'ex Gil appunto, prevedendo anche un risparmio annuo di 1,2 milioni per le casse del Comune di Roma, come aveva sottolineato l'Amministrazione Raggi la scorsa estate.

La realizzazione, quindi, di una cittadella della Giustizia ad Ostia diventa sempre più un realtà. "Sarà simbolo della rinascita di un territorio fortemente penalizzato dalla cattiva politica e dal malaffare. - Adesso in attesa che si completino i lavori di restauro gli Uffici del Giudice di Pace saranno ospitati all'interno dell'immobile di piazza Capelvenere ad Acilia, di proprietà del comune di Roma, così come confermato in una seconda lettera inviata dalla stessa direzione del Municipio di Ostia lo scorso 8 marzo al ministero della Giustizia", conclude la senatrice Anitori.