Ostia ospiterà un giardino per Casaleggio, Lombardi: "Sarà presidio di legalità"

Ostia ospiterà il numero giardino in memoria di Gianroberto Casaleggio fondatore con Beppe Grillo del partito politico Movimento 5 Stelle, di cui era definito guru. A dirlo è Roberta Lombardi consigliera e capogruppo grillina alla Regione Lazio. L'ex parlamentare sui social ha spiegato l'iniziativa.

"Ringrazio il X Municipio er aver subito accolto il mio appello, lanciato ieri, per far nascere sui territori del Lazio un giardino per Gianroberto Casaleggio, come chiesto dal figlio Davide Casaleggio, in risposta all'atto vandalico che ha cancellato il suo nome dalla targa del giardino dedicatogli a Milano.

In particolare la mia gratitudine va alla presidente Giuliana Di Pillo, all'assessore all'Ambiente, Alessandro Ieva e al consigliere comunale 5 stelle, Paolo Ferrara, per la loro disponibilità ad avviare l'iter necessario ad ospitare l'iniziativa, che prevede la donazione degli alberi da piantumare da parte dell'associazione intitolata al cofondatore del M5S".

"Un evento che avrà l'obiettivo non solo di tenere vivo il ricordo di Gianroberto ma anche di dare una risposta concreta ad un atto vandalico, indice di profonda intolleranza, offrendo ai cittadini un luogo che rappresenti un nuovo presidio della cultura della legalità, tanto più in zone come quella di Ostia, già fortemente provate da un passato in cui le mafie hanno vessato il territorio e la comunità. Ed è proprio da qui che partirà il tour per la legalità nel Lazio nel nome di Gianroberto", conclude Lombardi sottolineando che "a breve" ci saranno i dettagli dell'iniziativa.