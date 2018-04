Ostia: galline sgozzate e croci in spiaggia, l'ombra dei riti voodoo

Quattro galline sgozzate in spiaggia ad Ostia. Macabro ritrovamento oggi 24 aprile nel tratto antistante il lungomare Paolo Toscanelli, nei pressi dell'ex Faber Beach. Lì gli animali morti. Poco distanti anche alcune croci in legno. Ad accorgersi della scena alcuni passanti come Francesca che, alla fanpage di OstiaToday, ha inviato le foto. Scene che ricordano episodi avvenuti a Piacenza e a Milano.

Ancora ignaro il motivo del gesto. Non è esclusa l'ipotesi di presunti riti voodoo inscenati da qualche comunità straniera presente nella zona. Non si scarta neanche la possibilità di rito satanico improvvisato. Tuttavia, una delle ipotesi più probabili e credibili è quella di una bravata tra ragazzini, che magari hanno cercato di emulare un rito di iniziazione visto in internet.

C'è, tuttavia, un altro elemento da tenere in considerazione. Lo scorso 14 aprile, in via delle Saline ad Ostia Antica, è stata trovata una scatola di cartone e abbandonata davanti al cancello di un'abitazione privata di fianco alla stazione dei carabinieri: all'interno una gallina sgozzata. Ogni ipotesi investigativa è aperta.