Ostia, ruba zaino in uno stabilimento poi si nasconde in albergo

Ha rubato uno zaino in spiaggia e poi è corso via. E' successo ad Ostia dove un 34enne tunisino ha commesso il furto in uno stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli, poi si è dato alla fuga verso le vie del centro.



Il ladro è stato bloccato poco più tardi da un Carabiniere della Stazione di Ostia libero dal servizio che lo ha inseguito a piedi fino all’interno di una struttura alberghiera, dove lo ha bloccato insieme ai colleghi della stessa stazione che lo hanno raggiunto.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato al Tribunale di Roma, per l'udienza di convalida, e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.