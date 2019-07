Ostia: approfitta della ressa per i saldi e saccheggia un negozio

Ad Ostia i Carabinieri hanno fermato e denunciato in stato di libertà una donna 56enne di Acilia per furto aggravato; si era infatti introdotta all’interno di un negozio di abbigliamento di Ostia, impossessandosi di vari capi di abbigliamento e al momento di uscire, approfittando della ressa che si era creata alle casse per la vendita in saldo, non si è fermata uscendo dal negozio.

I Carabinieri, che erano a piedi nel marciapiede antistante, l'hanno notata e denunciata, recuperando l’intera refurtiva che è stata restituita al proprietario.