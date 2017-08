Ostia: Don Franco non dice più messa, si candiderà a presidente del X Municipio

Don Franco De Donno si candiderà alla presidenza del X Municipio. La data dalle elezioni ancora è incerta ma per la poltrona del parlamentino di Ostia ci sarà un aspirante in più. La notizia era nell'aria da mesi e l'annuncio, in pratica, lo ha dato dato la parrocchia di Santa Monica.

Don Giovanni Falbo, parroco della chiesa di Ostia, domenica durante la messa ha annunciato ai fedeli che don Franco lascerà la chiesa dove è stato viceparroco per 36 anni. Tanti gli applausi dei presenti durante la celebrazione. Don Franco, 71 anni, sarà salutato dai fedeli anche il prossimo 27 agosto, alle 19, quando a Santa Monica si terrà la solenne celebrazione per la festa patronale.

Non è stato chiarito ancora se la scelta comporterà un addio definitivo dalla chiesa o se la Curia concederà una "sospensione a divinis". Don Franco De Donno, che ancora non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo l'annuncio di domenica scorsa, si prepara quindi ad affrontare la campagna elettorale con una lista civica. A supportarlo i ragazzi dell'Alternativa Onlus, del Laboratorio civico X, la Caritas e tante altre realtà giovanili e non solo.

"La mia sarà una squadra di giovani consiglieri, mentre gli assessori saranno tutti più esperti e competenti, dovranno conoscere la macchina amministrativa perché io sarò presidente tra la gente, sempre in strada poco negli uffici", aveva dichiarato lo scorso febbraio in una intervista a RomaToday. Di mesi ne sono passati sei, la corsa per governare il X Municipio è appena iniziata. Dopo l'annuncio del Movimento 5 Stelle e di CasaPound un altro candidato si presenta ai nastri di partenza con l'ambizione di cambiare marcia al territorio. Ancora da definire le posizioni del Partito Democratico e del Centrodestra.