Limite a 50 km/h sulla Colombo, flash mob del Pd: "Il M5S transenna ma non risolve"

La Colombo e la sicurezza stradale. Radici, rami e buche rappresentano un pericolo per gli automobilisti. Anche per questo da tempo il Comune è corso ai ripari imponendo il limite di 50 km all'ora. Il tutto in attesa dei necessari quanto inevitabili lavori, più difficili del solito proprio perché devono tutelare anche gli storici pini.

Un limita alla velocità che non piace al Partito Democratico del X Municipio che ha organizzato un flash mob sulla Colombo. Una quarantina di veicoli, 'brandizzati' per l'occasione, hanno sfilato dall'Eur ad Ostia rispettando quel limite di 50 chilometri orari che l'amministrazione comunale impone ai romani ormai da un anno e mezzo.

"Dall'ultima commissione capitolina congiunta Ambiente e Lavori Pubblici abbiamo appreso che, pur in presenza di un finanziamento di 4 milioni e 700mila euro, per il rifacimento delle corsie centrali non è stata indetta alcuna gara. - dichiara il Partito Democratico del X Municipio - Dovendo essere di carattere europeo, il bando richiederà almeno sei mesi: salvo errori e ricorsi, dunque, per almeno un altro anno e mezzo resterà tutto com'è! Nel frattempo, sulle complanari sono state realizzate alcune riquadrature, che a Roma si chiamano 'toppe'; mentre i tratti davvero pericolosi per gli avvallamenti dovuti alle radici verranno semplicemente dipinti con le 'zebrature': in sostanza, in molti punti verrà meno una corsia".

"Infine, non è stata presa in considerazione la proposta di escludere dall'attuale limite di velocità i lunghi tratti in cui l'asfalto è oggettivamente in buone condizioni, dove sarebbe possibile ripristinare da subito i precedenti 80 chilometri orari. Per il M5S la regola è vietare, interdire, transennare, chiudere, ma mai risolvere. Se poi il limite è impossibile da rispettare, tanto meglio: si potrà fare cassa con l’autovelox! Davvero vantaggioso questo 'vento che è cambiato'!", sottolineano i Dem.