Festa della Musica: Ostia festeggia sul pontile l'arrivo dell'estate

La festa della Musica, celebrata in tutta la Capitale, nel Municipio X ha un sapore particolare. E' lì infatti che si sviluppa il litorale capitolino. Ed è per questo che l'arrivo dell'estate, ad Ostia, suscita un'attesa particolare. Giusto quindi celebrarla in maniera suggestiva, sul Pontile, con un bel concerto a contatto con il mare.

Le note sul Pontile

La Fanfara dei Carabinieri ha contribuito a rendere unico il 21 giugno di Ostia. I 44 musicisti, diretti dal Maresciallo Maggiore Danilo Di Silvestro, hanno allietato i presenti con un vasto repertorio dalle marce sinfoniche e militari alla musica lirica sinfonica e contemporanea, che ha allietato i tantissimi cittadini e turisti accorsi per l’occasione.

Il progetto "musica fuori centro"

Quella che si è svolto ad Ostia, non è stato l'unico concerto realizzato a roma per festeggiare il solstizio d'estate Bande e fanfare delle Forze Armate si sono infatti esibite in tutta italia, portando una ventata di cultura, grazie al progetto "musica fuori centro". Attraverso le note, anche le periferie delle città sono così state raggiunte da un appuntamento culturale che diventa lo stimolo per una convivenza civile, l'humus su cui s'innestano i sani valori ispirati dal rispetto e dalla legalità.

L'incontro con le istituzioni locali

Dopo essersi esibiti sul Pontile di Ostia la Fanfara dei Carabinieri ha eseguito motivi classici e di musica leggera attirando l’attenzione dei bagnanti che incuriositi hanno lasciato spiaggia e bagno per ascoltare le note eseguite dall’Arma. I militari si sono poi diretti a piazza Anco Marzio per ultimare il loro concerto alla presenza della Presidente del Municipio Giuliana di Pillo, del vice Presidente Alessandro Ieva e dei Comandanti di Gruppo e Compagnia del Litorale romano.

Una giornata di musica in tutto il Municipio

Appuntamenti musicali, nel pomeriggio, si sono susseguiti in tutto il territorio del Municipio X. Da Acilia a Casalpalocco, dalle zone di Ponente a quelle di Levante di Ostia, è stato un susseguirsi di note, situazioni che hanno coinvolto i passanti intrattenendoli con fisarmoniche, fiati, percussioni. Una kermesse culturale che ha visto partecipare anche la Fanfara dell'Esercito, nel pomeriggio del 21, nell'isola pedonale di piazza Anco Marzio. La giornata di festeggiamenti per l'arrivo dell'attesa stagione estiva si è concluso con l'immancabile Inno di Mameli, cantato per l'occasione dagli spettatori presenti.