Movimento 5 Stelle: "Tritovagliatore non arriverà mai a Ostia"

La vicende del tritovigliatore rischia di diventare una brutta faccenda per il Movimento 5 Stelle. Dopo le dichiariazioni della Sindaca Virginia Raggi (qui il video), arrivano le parole del capogruppo capitolino pentastellato Paolo Ferrara e della delegata della Sindaca per il X Municipio Giuliana di Pillo: "La sindaca ha pubblicamente tranquillizzato la cittadinanza lidense garantendo che i rifiuti capitolini non arriveranno mai a Ostia. Quindi, chi sostiene una tesi opposta evidentemente o ignora o strumentalizza".

"Questa agitazione da parte dei partiti è ridicola. Il tritovagliatore - dichiara Ferrara - non arriverà mai a Ostia. Invece di perdere tempo con le chiacchiere la vecchia politica si rimbocchi le maniche e dia una mano al ripristino della legalità nel decimo Municipio. Li vedo un po' assenti su questo tema, e più di una volta il loro ambiguo silenzio sul lavoro della commissione prefettizia in un municipio sciolto a causa delle infiltrazioni della criminalità mi ha lasciato pesantemente perplesso".

"L'informazione ai cittadini - chiosa Ferrara - deve poggiare sulla concretezza delle notizie e coinvolgere i vari attori delle diverse forze politiche del territorio, premurandosi di rilasciare comunicati al solo scopo di ricercare quella posizione di verità ormai screditata dalla azione politica inefficace e inefficiente degli ultimi anni".

"La Sindaca ha dichiarato con fermezza che il tritovagliatore non verrà spostato nel nostro Municipio. Per me questa è garanzia assoluta", afferma Di Pillo.