Ostia, spiaggia libera rosso sangue: 17enne ferito da un pezzo di vetro

Un taglio netto sotto al dito del piede causato da un pezzo di vetro nascosto sotto la sabbia. E' successo domenica 7 giugno, ad Ostia, in una delle spiagge libere del Comune di Roma, quella dell'ex Amanusa. Qui Sergio, 17 anni, si è ferito ed è stato subito medicato da un marinaio di salvataggio che è anche un operatore volontario della Croce Rossa.

Pochi giorni fa, in quel tratto di arenile che si affaccia sul Lungomare Amerigo Vespucci, erano state fotografate assi di legno e chiodi nascosti sotto la sabbia. Non solo. E' facile infatti anche trovare cocchi di bottiglie di birre lanciati e lasciati da qualche sbandato.

Di certo c'è che non è la prima volta che quella tratto di spiaggia del Comune viene abbandonato. Due anni fa, infatti, successe lo stesso episodio e per ben due volte, prima a maggio e poi a giugno. La ferita riportata dal 17enne Sergio rilancia l'allarme lanciato in merito alla gestione delle spiagge libere, ancora un cantiere a cielo aperto.

Sul caso è intervenuta Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d'Italia in X Municipio e vice presidente del consiglio municipale: "Ci siamo battuti tanto lo scorso anno affinché l’Amministrazione provvedesse a montare la passerella sulla spiaggia ex Amanusa e a effettuarne la bonifica ottenendo come risultato che, a fine estate, fosse raggiunto solo parzialmente l’obiettivo. Adesso registriamo che, a pochi giorni dall’apertura effettiva della stagione balneare, un ragazzo si è ferito a un piede".

"La condizione di sicurezza delle spiagge libere ci preoccupa e non poco, per questo faremo un giro questa settimana per controllare cosa stia facendo l’Amministrazione e da subito presenteremo una segnalazione all'Assessore per chiedere interventi urgenti a tutela dell’incolumità dei cittadini. È necessario che questa Giunta, molto impegnata in una campagna elettorale mediatica senza freni di sorta, si concentri anche sui problemi impellenti del territorio".