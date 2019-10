Ostia, ferita dopo uno scippo: finisce all'ospedale

E' rimasta ferita dopo uno scippo. E' successo ad Ostia dove i carabinieri, nel corso del servizio di pattugliamento della zona, hanno individuato e arrestato un 39enne, con precedenti, per il reato di rapina.

L'uomo, poche ore prima in una centrale, aveva aggredito una donna strappandole dalle mani una borsa contenente effetti personali, procurandole un trauma distorsivo alla mano sinistra.

I militari hanno velocemente battuto le zone limitrofe all'aggressione riuscendo a individuare il fuggitivo fra le vie del centro, trovandolo in possesso anche di alcuni oggetti rubati alla vittima. La donna, accompagnata presso l'ospedale Grassi è stata medicata e giudicata guaribile in 7 giorni. L'uomo, una volta arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.