Ostia: la sinistra vuole abbattere l'ex Ufficio Tecnico, il M5s vuole riqualificarlo. Ecco il piano

"La sinistra vuole abbatterlo, noi vogliamo riqualificarlo". Il riferimento è all'ex Ufficio Tecnico del X Municipio, ad Ostia. A lanciare il progetto del Movimento 5 Stelle è l'assessore all'ambiente e vice presidente del parlamentino lidense Alessandro Ieva.

Il fabbricato in lungomare Paolo Toscanelli 137, nel 2015, a causa di cedimenti che ne compromettevano la stabilità, è stato chiuso. L'allora maggioranza di centro-sinistra decise per la demolizione della struttura "per restituire la visuale del mare". I costi eccessivi (la stima era di circa 1,2 milioni di costo) e il no del Demanio Marittimo, proprietario della struttura, bloccarono l'iter dei abbattimento.

Il Movimento 5 Stelle, così, propone il progetto del riuso dell'immobile, attraverso un avviso pubblico. "La nostra amministrazione intende procedere alla concessione a canone ricognitorio di valorizzazione dell'immobile, attraverso l'assegnazione con procedura ad evidenza pubblica, previa manifestazione di interesse, a fronte della sua riqualificazione, riconversione funzionale, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza oneri aggiuntivi per Roma", ha spiegato Ieva.

Una volta "acquisite e valutate le manifestazioni di interesse", gli "enti prescelti saranno invitati successivamente, con apposito bando", a presentare un'offerta che conterrà i seguenti indirizzi: durata della concessione offerta; aumento del canone ricognitorio previsto nel bando; indicazione dei lavori relativi alla valorizzazione dell'immobile; proposte di gestione dello spazio concesso relativamente alle attività socio-culturali e/o di promozione sociale.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in carta libera e corredate da tutta la documentazione ritenuta confacente e utile allo scopo, entro e non oltre le ore 12.00 del 20.05.2019 al protocollo del Municipio X al seguente indirizzo: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it.