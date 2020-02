VIDEO | Ostia, l'ex Spiaggetta sarà la spiaggia libera "grigia": l'annuncio del X Municipio

"Lo avevamo detto in diverse occasioni, ogni spiaggia libera avrà le sue passerelle ognuna di un colore diverso", è quando dichiara in una nota il Vice Presidente del Municipio Roma X Alessandro Ieva annunciando come l'ex Spiaggetta di Ostia diventerà preso la spiaggia libera "grigia" del mare di Roma.



"Abbiamo rimosso tutte le strutture fatiscenti, pericolose e di riparo per sbandati, rendendo la spiaggia libera accogliente e sicura. È stata realizzata un'entrata specifica per i mezzi di soccorso o comunque utile per il passaggio della vagliatrice, cosa che prima non poteva avvenire direttamente. Quella pedonale sistemata. - ha spiegato Ieva - I camminamenti collegati ai servizi attraverso le nuove passerelle. Il piazzale di sosta utilizzabile anche dai diversamente abili è pronto, prima dell'estate vi verrà posizionata la zona d'ombra. Stiamo facendo quello che avevamo detto e considerato che questa Amministrazione ha un mandato di appena tre anni, siamo soddisfatti per i risultati ottenuti in così poco tempo".