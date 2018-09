Ostia: maxi evento contro la mafia, torneo di calcetto con Carlo Zampa e concerto di Nek e Fabrizio Moro

Sport, cultura e musica, per gridare il nostro "no" alla mafia. Ostia si riunisce e lo fa con un mega evento lungo un giorno, domenica 30 settembre sul lungomare Paolo Toscanelli. Parteciperanno attori, cantanti, calciatori e scrittori. "Ci riprenderemo Ostia, quella stessa Ostia che ci è stata sottratta da chi, fino a oggi, pensava che il proprio dominio fosse indiscusso", dichiara Massimiliano Vender, presidente dell'associazione antimafia #Noi.

L'evento, patrocinato dalla Regione Lazio e seguito in diretta da Nicola Caprera della trasmissione gli Inascoltabili, Radio Italia Anni Sessanta, comincerà nel pomeriggio con lo sport.

Alle 16:00, l'ex spiaggia libera attrezzata Faber Beach, lungomare Paolo Toscanelli 199, ospiterà un doppio torneo di calcetto per i ragazzi nati tra il 2004 e il 2006, e i nati tra il 2007 e il 2009. A leggere le formazioni e a fare la telecronaca sarà Carlo Zampa e la premiazione verrà effettuata da un famoso ex giocatore della Roma. Al termine delle partite, gelato gratis per tutti i piccoli partecipanti sulla spiaggia.

Alle 19:00, lo stabilimento balneare Village, lungomare Paolo Toscanelli 197, sarà teatro della presentazione dell'ultimo libro di Federica Angeli. Grazie alla partecipazione straordinaria di Claudia Gerini, attrice che interpreterà Angeli nel film diretto dal regista Claudio Bonivento tratto dal libro della cronista, prenderanno vita quei momenti descritti dall'autrice, in 'A mano disarmata', cronaca di 1.700 giorni sotto scorta edito da Baldini+Castoldi. A presentare il libro il noto presentatore televisivo Flavio Insinna e a fare da cornice alla presentazione di A Mano Disarmata la mostra "Ad lucem" del fotoreporter Alex Mezzenga.

La manifestazione si concluderà alle 21:30 all'arena del porto di Ostia, lungomare Duca degli Abruzzi 84, dove alle voci di chi è contro la mafia si uniranno le note dei cantanti Caccamo, Nek, Fabrizio Moro, Amara e Roberto Casalino.

"Un grazie particolare oltre alla Regione Lazio - ha dichiarato il presidente Vender - va agli amministratori giudiziari dei beni confiscati ai clan che hanno permesso a #Noi di poter svolgere l'evento nei beni confiscati. Un messaggio potente di legalità". L'ingresso a ognuna delle tre manifestazioni è gratuito e aperto a tutti.